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Глава МВД Литвы Билотайте: нужно отгородиться от Белоруссии забором на болотах

Литве необходимо расширить физический барьер на границе с Белоруссией, считает глава литовского МВД Агне Билотайте, передает LRT. По ее словам, забор нужно возвести и на болотистых участках.

В Литве увидели угрозу в белорусских болотах
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«В ближайшее время я проведу разговор с Министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность строительства физической инфраструктуры на болотистых охраняемых территориях, которая могла бы будь гармошкой или чем-то другим, в зависимости от возможностей нашего государства», — пояснила Билотайте.

Она добавила, что в МВД Литвы видят необходимость такого решения из-за угроз. LRT подчеркивает, что на данный момент на литовско-белорусской границе возведет забор протяженностью 550 км, то есть не покрытыми остается всего 129 км.

Латвия, Литва и Польша в начале августа согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией. Соответствующие меры предполагается принять в «критической ситуации». При этом Литва уже в одиночном порядке сокращает количество пропускных пунктов на литовско-белорусской границе. Помимо закрытия границ, страны Балтии и Польша изучают возможность прекращения железнодорожного сообщения с белорусской стороной.

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