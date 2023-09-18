В МВД Чехии прокомментировали запрет на полеты россиян в страну

Вице-премьер, глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что Чехии не требуется вводить запрет на въезд авто с российскими номерами, так как у страны нет общих границ с РФ и с 2022 года действует запрет на полеты россиян в страну. Об этом сообщает iROZHLAS.

Ракушан отметил, что Чехия одной из первых стран ЕС в 2022 году запретила россиянам с шенгенскими визами въезд в страну и приостановила выдачу виз гражданам РФ.

В сентябре 2023 года на сайте ЕК обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено.

Запрет на въезд авто с российскими номерами в рамках рекомендаций ЕК ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия. В эстонской таможне уточнили, что россияне смогут въезжать в страну на автобусах и мотоциклах.

В ЕК сослались на статью 3i регламента Совета ЕС 833/2014, которая запрещает покупку, импорт или транзит определенных товаров, если они произведены в России или экспортированы из РФ. В случае с автомобилями речь идет о зарегистрированных в РФ авто с российскими номерными знаками. Среди попадающих под запрет вещей - телефоны, косметика, зубные пасты, шампуни, женская одежда.