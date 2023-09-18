Суд в Грузии начал рассмотрение заявки об импичменте президенту

Конституционный суд (КС) Грузии начал рассмотрение поданной депутатами парламента заявки об импичменте президенту страны Саломе Зурабишвили. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда, пишет РИА Новости.

В суде уточнили, что заявку 12 сентября подали 80 депутатов парламента, в том председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и исполнительный секретарь фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«После прохождения процедуры регистрации конституционных представлений 14 сентября представление было зарегистрировано в порядке, установленном законодательством. Соответственно, дело было передано на рассмотрение пленуму Конституционного суда, который в течение месяца рассмотрит его и представит заключение парламенту», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы отстранить главу государства, по грузинским законам необходимо, помимо заключения Конституционного суда, провести голосование в парламенте. Импичмент должны поддержать не менее чем две трети полного состава. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев.