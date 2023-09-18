На Украине объяснили увольнение замминистров обороны

«Увольнение замов и обновление минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем», — объяснил он.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров не планировал увольнять всех заместителей, руководитель ведомства хотел оставить некоторых.

Гончаренко подчеркнул, что точно должны были отправить в отставку исполнявшую обязанности замглавы Минобороны Анну Маляр. Однако в офисе президента Украины решили снять с должностей всех.

«Новый министр — новая команда», — добавил депутат.