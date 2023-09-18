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На Украине объяснили увольнение замминистров обороны

Увольнение всех заместителей министра обороны Украины связано с антикоррупционной борьбой перед визитом Владимира Зеленского в США. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), цитирует РИА Новости.

«Увольнение замов и обновление минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем», — объяснил он.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров не планировал увольнять всех заместителей, руководитель ведомства хотел оставить некоторых.

На Украине уволили всех заместителей министра обороны

Гончаренко подчеркнул, что точно должны были отправить в отставку исполнявшую обязанности замглавы Минобороны Анну Маляр. Однако в офисе президента Украины решили снять с должностей всех.

«Новый министр — новая команда», — добавил депутат.

18 сентября кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Речь идет об Анне Маляр, Виталии Дейнеге, Владимире Гаврилове и других. По информации украинских СМИ, заместители министра обороны Украины приняли решение о добровольном увольнении по просьбе Умерова.

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