Раскол между Западом и странами, не согласными с его гегемонией, углубился после эскалации украинского конфликта. Об этом пишет французское издание RFI.

В материале указано, что в настоящее время многие государства ставят под сомнение эффективность демократической политической системы и либерального экономического порядка. При этом западные страны долгое время продолжали навязывать миру свои идеи и не осознавали, что их начали воспринимать как преступников и «экономических хищников».

«Старый миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, где в значительной степени доминирует западный лагерь, рушится под влиянием держав, оспаривающих его», — подчеркнули авторы публикации.

По информации издания, агрессивная политика США и их союзников привела к возникновению пропасти между ними и рядом других крупных держав. В их числе Россия, Китай, африканские государства, а также некоторые страны Южной Америки и Азии.