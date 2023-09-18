Сотрудника Минобороны Нидерландов отстранили из-за связи с Россией

«48-летний сотрудник министерства обороны, подозревается в том, что он обходил санкции, экспортируя детали самолетов в Россию и перенаправляя их в другие страны. Министерство обороны приняло решение отстранить от должности сотрудника и будет ждать результатов судебного процесса», — сообщил агентству представитель оборонного ведомства.