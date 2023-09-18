Буданов рассказал, сколько «продержится» экономика РФ в условиях СВО

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская экономика в условиях продолжения конфликта на Украине продержится только до 2025 года. Об этом он заявил в интервью изданию The Economist.

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Также он утверждает, что поток оружия у России иссякнет в 2026 году или ранее.

Кроме того, Буданов заявил, что в Киеве знают состояние запасов оружия на складах стран Запада. По его словам, пока у западных партнеров нет оснований отказывать Киеву в поддержке. Он подчеркнул, что в разведывательном управлении Украины видят это "очень ясно".