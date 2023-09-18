Главу МИД Польши заподозрили в незаконной продаже виз для  мигрантов

Главу МИД Польши Збигнева Рау и его бывшего заместителя Петра Ваврзика обвинили в незаконной продаже виз для 350 тысяч мигрантов из Африки и Азии. Об этом сообщает местная газета Kronen Zeitung.

По оценкам журналистов, в посольствах могли продавать визы для трудовых мигрантов по 20-50 тысяч евро каждая. В частности, жители Индии платили компаниям-посредникам до 37 тысяч евро. В таком случае, заработать на незаконной торговле польские чиновники могли до 15 млрд евро.

При этом сам Рау назвал происходящее «каскадом фейковых новостей». Он отказался уходить в отставку из-за этой ситуации

«Я не чувствую себя соучастником и не рассматриваю возможность уйти в отставку из-за визового скандала», — заявил министр.