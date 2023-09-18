Глава МИД Беларуси примет участие в сессии Генассамблеи ООН

На задачах по продвижению консолидирующей и созидательной повестки, подчеркивающей мирный характер национальных приоритетов, будут сконцентрированы основные усилия белорусской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в которой 19-24 сентября примет участие глава МИД Беларуси Сергей Алейник, передает БЕЛТА, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство страны.

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Констатировав, что работа ГА ООН будет протекать в условиях продолжающегося кризиса многосторонности и обострения противоречий между государствами-членами, в МИДе уточнили, что делегация во главе с министром сосредоточит усилия и на противодействии инициативам, направленным на подрыв национальных интересов Беларуси.

Кроме того, передает агентство, "будет уделено внимание односторонним принудительным мерам, в частности, их негативному влиянию на устойчивое развитие отдельных стран, целых регионов, мировую экономику и торговлю, их противоречие международному праву".

Делегация РБ задействует трибуну международной организации и для продвижения вопросов укрепления продовольственной безопасности и приоритетных направлений своего нынешнего председательства в ОДКБ под лозунгом "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности" и будет способствовать повышению ее узнаваемости в ООН.

В МИДе сообщили также, что программой визита Алейника в Нью-Йорк предусмотрены его выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии ГА ООН, участие во встрече министров иностранных дел государств - членов ОДКБ, министерской встрече группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода и ряде других многосторонних мероприятий.