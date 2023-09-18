В центре Донецка произошли взрывы

Взрывы прозвучали у здания администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) в центре Донецка. Об этом сообщают РИА Новости. По предварительной информации, зафиксировали как минимум одно попадание в здание. По информации представительства республики в СЦКК, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 14:50 выпустили по центру муниципального образования три снаряда из РСЗО. Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил, что центр города оказался под ударом. Он уточнил, что в зону риска попал бульвар Пушкина. 5 сентября, по словам Кулемзина, в результате обстрела со стороны украинской армии Куйбышевского района повреждения получил детский сад N364 по улице Зуевская. В этот же день снаряд ВСУ попал в здание детсада N191 по улице Зоологическая. Накануне украинские войска обстреляли центр Донецка. В городе прогремели как минимум четыре взрыва. На пересечении проспекта Ватутина и улицы Университетской местные жители видели густой дым.