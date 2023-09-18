Тувалу закрепило в Конституции свое существование даже в случае затопления
Тувалу, тихоокеанское государство в Полинезии, закрепило в своей Конституции, что оно продолжит существовать, даже если уйдет под воду из-за повышения уровня океана. Об этом сообщает ABC.
Тувалу закрепило в своей Конституции новое определение государственности.
В определении говорится, что государство Тувалу будет существовать вечно, несмотря на последствия изменения климата или чего-либо еще, что может привести к потере его физической территории.
Депутат Саймон Кофе заявил, что Тувалу - первая страна в мире, определившая себя таким образом.
«Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство - это нечто большее, чем что-то физическое. Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу, то, что невозможно уничтожить», - подчеркнул он.
Тувалу состоит из пяти атоллов и четырех островов, находящихся в Тихом океане на расстоянии в 50-100 километров друг от друга. В стране есть небольшой аэропорт, восемь километров автомобильных дорог и менее 12 тысяч человек населения, в основном занятого выращиванием кокосовых пальм и рыбной ловлей. По прогнозам ученых, к 2100 году Тувалу может полностью исчезнуть из-за повышения уровня Мирового океана.
В 2022 году Тувалу приступило к созданию цифровой версии своей страны. Власти начали каталогизировать, записывать и сохранять исторические документы, семейные альбомы и традиционные песни, чтобы запечатлеть как можно большую часть жизни страны.