Тувалу закрепило в Конституции свое существование даже в случае затопления

Тувалу, тихоокеанское государство в Полинезии, закрепило в своей Конституции, что оно продолжит существовать, даже если уйдет под воду из-за повышения уровня океана. Об этом сообщает ABC.

Тувалу закрепило в своей Конституции новое определение государственности.

В определении говорится, что государство Тувалу будет существовать вечно, несмотря на последствия изменения климата или чего-либо еще, что может привести к потере его физической территории.

Депутат Саймон Кофе заявил, что Тувалу - первая страна в мире, определившая себя таким образом.

«Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство - это нечто большее, чем что-то физическое. Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу, то, что невозможно уничтожить», - подчеркнул он.

Тувалу состоит из пяти атоллов и четырех островов, находящихся в Тихом океане на расстоянии в 50-100 километров друг от друга. В стране есть небольшой аэропорт, восемь километров автомобильных дорог и менее 12 тысяч человек населения, в основном занятого выращиванием кокосовых пальм и рыбной ловлей. По прогнозам ученых, к 2100 году Тувалу может полностью исчезнуть из-за повышения уровня Мирового океана.