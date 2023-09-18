Президент Молдавии примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Молдавии Майя Санду отправилась в Нью-Йорк , где примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН . Как сообщила пресс-служба главы государства, визит осуществляется по приглашению генерального секретаря организации Антониу Гутерриша .

"В программе визита участие главы Молдавии в саммите по Целям устойчивого развития, в Нью-Йорке у нее запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств", - говорится в сообщении.

В состав делегации также вошел министр иностранных дел Николай Попеску, который планирует провести двусторонние встречи с коллегами из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии. В Нью-Йорке он также намерен провести переговоры с представителями еврейских организаций, чтобы подтвердить приверженность властей Молдавии борьбе с антисемитизмом.