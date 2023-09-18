В Словакии заявили о возможном отказе от помощи Киеву

Словакия прекратит выделять помощь Украине в случае победы оппозиционной партии Smer. Об этом заявил экс-премьер страны и лидер парии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия», — заявил политик.

Он также добавил, что поставки западными странами вооружений Киеву в любом случае не изменят ход боевых действий и не повлияют ситуацию. По его мнению, необходимо содействовать поиску компромисса между Россией и Украиной.