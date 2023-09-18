В Словакии предупредили о прекращении поставок оружия Украине

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна прекратит поставки оружия Украине, если его партия Smer войдет в состав нового правительства. Об этом он рассказал Associated Press.

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Агентство отмечает, что Фицо, возглавлявший Словакию с 2006-го по 2010 год, а затем с 2012-го по 2018 год, является фаворитом гонки за пост премьера. Он и его партия Smer проводят предвыборную кампанию «с четким пророссийским и антиамериканским посылом».

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«Если Smer станет частью правительства, мы больше не будем отправлять на Украину ни оружие, ни боеприпасы», - заявил Фицо.

Фицо также выступает против санкций ЕС против России и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины в альянс, подчеркивает AP. По версии агентства, его возвращение к власти может привести к тому, что Словакия «откажется от своего демократического курса и пойдет по пути Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана».

С начала украинского кризиса Словакия активно поддерживала Украину, стала вторым членом НАТО, согласившимся передать Киеву свой парк истребителей МиГ-29 советской эпохи, а также подарила систему ПВО С-300.

При этом недавний опрос показал, что более половины словацких респондентов (51 процент) считают, что ответственность за украинский кризис несут Запад или Украина. Половина опрошенных также заявили, что США представляют угрозу безопасности их страны (по сравнению с 39 процентам в 2022 году).

«Многие словаки по-прежнему питают слабость к своим русско-славянским братьям и сестрам и благодарны Красной Армии за освобождение страны в конце Второй мировой войны», - отмечает агентство.

Financial Times ранее писала, что ожидаемая сильная поддержка пророссийских партий на выборах в Словакии может повлиять на единство ЕС и НАТО в противостоянии с Москвой.

Досрочные выборы в стране пройдут 30 сентября. Почти все опросы общественного мнения предсказывают, что Smer займет на них первое место с 20 процентами голосов. После этого Фицо понадобится поддержка других партий, чтобы сформировать правительство.