Байден может лишиться поддержки избирателей

Кризис на рынке недвижимости в США может лишить американского президента Джо Байдена и Демократическую партию поддержки значительной части избирателей. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

По его данным, ставки по ипотечным кредитам в США достигли наивысшего уровня с 2000 года, что привело к рекордно низкому числу сделок о приобретении жилья за десятилетия. Отпускные цены и стоимость аренды жилья в 2023 году также приближаются к рекордным показателям.

Согласно мнению экспертов, кризис на рынке жилья может способствовать "политической уязвимости" Байдена, в частности, снизить уровень его поддержки среди молодых избирателей, которые наиболее страдают от недоступности недвижимости.

"Это [кризис] способствует ощущению, что американская мечта недостижима, а Демократическая партия, обещающая американскую мечту для среднего класса, терпит неудачу, поэтому я думаю, что эти избиратели могут прислушаться к Республиканской партии", - заявила агентству профессор политологии университета Брауна Уэнди Шиллер.