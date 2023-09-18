Глава Минобороны Польши показал секретный план о войне с Россией

Министр обороны Польши Мариуш Блащак показал секретный план польского правительства 2011 года о войне с Россией.

Как пишет издание Rzecz Pospolita, Блащак в своём предвыборном ролике обнародовал первую страницу плана применения ВС Польши Warta-00101. План предполагал отступление армии Польши за реку Вислу в случае вторжения войск России на польскую территорию.

Правительство Польши с ноября 2007 по сентябрь 2014 года возглавлял Дональд Туск.

«Правительство Туска в случае войны было готово отдать половину Польши», — цитирует заявление Блащака издание.

Также из документов следовало, что Польша бы самостоятельно оборонялась 10—14 дней.