Дуда: Польша должна создать вторую по силе армию Европы

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что его страна вскоре будет обладать второй или третьей по силе армией в Европе. Об этом сообщает TVN24.

Такое заявление Дуда сделал во время встречи с польской общиной Нью-Йорка.

По его словам, Польша стремится создать мощную армию, «чтобы польским солдатам не приходилось воевать».

«Мы показываем, что Польша - это не только страна, которая получает различные формы поддержки, включая военную поддержку, но и страна, которая также предлагает безопасность. Это наша попытка дать американцам понять, что поляки не просто получатели безопасности», - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что ситуация в регионе обострилась, так как Россия «показала то лицо, которое мы знаем по учебникам истории и рассказам наших родителей, бабушек и дедушек».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее объявил о создании ракетной бригады, которая будет базироваться в Торуни и Ожеше недалеко от границ с Россией и Белоруссией. Он также заявлял, что польская армия растет и уже насчитывает 172 500 солдат при цели в 250-300 тысяч.

«Мы последовательно строим самую сильную сухопутную армию в Европе», - подчеркивал министр.