Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предсказал, что политика официальных лиц Запада в отношении России закончится провалом из-за недооценки возможностей Москвы. Интервью доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

© Lenta.ru

По его мнению, многие западные политики убедили себя, что Россия слаба и близка к полному краху, поэтому нужно просто продолжать оказывать на нее небольшое давление.

Джонсон добавил, что такая стратегия не работала последние 18 месяцев, однако на Западе продолжают надеяться, что эта политика может принести результат, однако это приведет их к провалу.