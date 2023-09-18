Бербок заявила о подготовке Германии к возможному переизбранию Трампа

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отправилась с визитом в США для того, чтобы наладить контакты с представителями Республиканской партии на случай возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.

Отвечая на вопрос о том, как германское правительство может подготовиться к возможному переизбранию Трампа в 2024 году, с учетом того, что его прошлое президентство совпало с периодом максимального охлаждения отношений между Вашингтоном и Берлином, Бербок отметила, что подготовка к такому сценарию заключается в том, чем и она занимается в ходе ее многодневной рабочей поездки в США, а именно в "установлении контактов".

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"Потому что в то время [в 2016 году] вряд ли кто-нибудь в Европе мог себе представить, что появится президент США, который будет ставить под сомнение [необходимость сохранения] НАТО, потому что для нас, европейцев, [альянс] является страховкой жизни. Многие вещи в то время были для нас полным шоком", - отметила министр.

Касательно сдержанности ФРГ в вопросе поставок Киеву ракет Taurus Бербок заявила, что, прежде чем брать на себя обязательства по поставке, республика должна сначала убедиться, что ракеты "будут работать на поле боя".

В рамках визита в США, который начался 12 сентября, министр встретилась с крупными республиканскими политиками, в том числе с лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом и губернатором Техаса Грегом Эбботтом. Одной из ключевых тем для переговоров стала дальнейшая поддержка Киева в украинском конфликте. Ожидается, что Бербок вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что все шаги по вопросам предоставления оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом Берлина по-прежнему является обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии не решаются поставить Украине ракеты Taurus, является опасение, что ее вооруженные силы будут ими наносить удары по целям на территории РФ.