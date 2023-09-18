Во Франции призвали ограничить потоки беженцев в Европу

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал Европейский союз (ЕС) пересмотреть политику организации в отношении беженцев на фоне миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза, где отмечается критическая ситуация. По его словам, ЕС необходимо послать сигнал твердости. Об этом пишет портал Francetvinfo.

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«Если есть лица, ищущие убежища, имеющие право на получение убежища, которые преследуются по политическим мотивам, очевидно, что они являются беженцами. И в этом случае Франция <…>, как она всегда делала это, может разместить этих людей», — заявил Дарманен.

Однако, по словам главы МВД, в 60% случаев мигранты прибывают из таких стран, «как Кот-д'Ивуар, Гвинея, Гамбия», где «нет гуманитарного вопроса».

От отметил, что необходимо «защитить внешние границы Европейского союза», в то же время немедленно рассмотреть требования об убежище, и, если мигранты не имеют на него права, «отправить их обратно в свою страну».

«Людям, которые приезжают на нашу [европейскую] землю, нельзя дать понять, что их будут приветствовать, что бы ни случилось», — подчеркнул Дарманен.

14 сентября власти итальянского острова Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей, заявляли о беспорядках, которые произошли между мигрантами и полицией.

На этом фоне премьер-министр Италии Джорджи Мелони попросила Европейский союз помочь стране снизить поток мигрантов.