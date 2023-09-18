В Эстонии гражданина Польши оштрафовали за георгиевскую ленту
Эстонские власти оштрафовали на границе в Нарве водителя авто, прикрепившего к зеркалу своей машины георгиевскую ленту. Об этом сообщает ERR.
В Идаской префектуре рассказали, что штраф был выписан на выходных 16-17 сентября на пограничном пункте «Нарва-1».
Пограничники заметили георгиевскую ленту, прикрепленную к зеркалу заднего вида авто, въезжавшего в Эстонию. Водитель, гражданин Польши, добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро (чуть более 41 тысячи рублей).
Весной 2022 года в Эстонии приняли закон, запрещающий демонстрацию георгиевской ленты, а также знаков Z и V в стране. Ленты и знаки отнесли к «враждебной символике». Закон установил штрафы для физических лиц в размере до 1,2 тысячи евро, а для юридических - до 32 тысяч евро.
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