В Эстонии гражданина Польши оштрафовали за георгиевскую ленту

Эстонские власти оштрафовали на границе в Нарве водителя авто, прикрепившего к зеркалу своей машины георгиевскую ленту. Об этом сообщает ERR.

В Идаской префектуре рассказали, что штраф был выписан на выходных 16-17 сентября на пограничном пункте «Нарва-1».

Пограничники заметили георгиевскую ленту, прикрепленную к зеркалу заднего вида авто, въезжавшего в Эстонию. Водитель, гражданин Польши, добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро (чуть более 41 тысячи рублей).