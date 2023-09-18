Замы министра обороны Украины написали заявление об увольнении по собственному желанию

Заместители министра обороны Украины, об отстранении от должности которых стало известно сегодня, написали заявления на увольнение добровольно и больше на эти должности не вернутся. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

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По данным издания, они это сделали после просьбы нового главы Минобороны Рустема Умерова.

Министерство хочет провести «полное обновление», пишет издание. В настоящее время идут консультации относительно новых кандидатов на должности.

Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что правительство Украины сняло с должности почти всех заместителей министра обороны, в том числе Анна Маляр, и государственного секретаря министерства. Причины он не назвал.

Свою должность сохранил первый заместитель украинского министра обороны Александр Павлюк.