Количество граждан Украины , которые покинули свою страну после начала спецоперации и перебрались в государства Еврозоны, приближается к 10 миллионам. Об этом в эфире Sun Radio заявил еврокомиссар Тьерри Бретон .

«Проблема миграции затрагивает всех нас, как с Юга, так и с Востока. Мы переживаем ситуацию, в которой мы приняли почти 10 млн украинских беженцев», — заявил он.

По словам Бретона, Чехия приняла уже 440 тысяч украинских мигрантов, что составляет 4% от ее населения. Также активно беженцев с Украины принимают Венгрия и Польша.

Напомним, что сейчас в Евросоюзе действует механизм защиты, который позволяет украинцам находится в странах ЕС от года до трех лет. Он обеспечивает временный вид на жительство, право на работу, жилье, медобслуживание, право перемещения по территории сообщества и базового доступа детей к образованию. Воспользоваться им могут граждане Украины и других государств, которые проживали в этой стране, а также пользующиеся правом убежища на Украине, прибывшие в ЕС с 24 февраля 2022 года.