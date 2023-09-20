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Великобритания поддержала расширение состава Совета Безопасности ООН

Великобритания поддерживает расширение Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил лава британского МИД Джеймс Клеверли, передает ТАСС.

Великобритания поддержала расширение состава Совета Безопасности ООН
© Eduardo Munoz / Reuters

По его словам, в качестве кандидатов на членство Лондон предлагает Бразилию, Германию, Индию и Японию. «Африка также заслуживает более громкого голоса на мировой арене», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против членства Германии и Японии в Совбезе ООН. «Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость», — сказал он. Министр иностранных дел пояснил, что «более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда», в то время как интересы остальных восьми миллиардов человек, составляющих население Земли, вовсе не представлены в СБ ООН.

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