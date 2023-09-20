Великобритания поддержала расширение состава Совета Безопасности ООН

По его словам, в качестве кандидатов на членство Лондон предлагает Бразилию, Германию, Индию и Японию. «Африка также заслуживает более громкого голоса на мировой арене», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против членства Германии и Японии в Совбезе ООН. «Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость», — сказал он. Министр иностранных дел пояснил, что «более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда», в то время как интересы остальных восьми миллиардов человек, составляющих население Земли, вовсе не представлены в СБ ООН.