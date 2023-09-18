В КНР прокомментировали высказывания о «диктаторе» Си Цзиньпине

Заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором», абсурд и откровенная политическая провокация. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Напомним, что ранее Бербок в интервью телеканалу Fox News заявила, что победа России в конфликте на Украине стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

Мао Нин подчеркнула, что Китай выражает недовольство по поводу заявлений Бербок и выступает решительно против этого.

«Высказывания немецкой стороны являются абсолютным абсурдом, они серьезно вредят политическому престижу Китая, это откровенная политическая провокация», — заявила представитель МИД КНР.