В Болгарии проверят информацию об упавшем дроне с боеприпасом

Минобороны Болгарии направило саперов для проверки информации об упавшем на черноморском побережье беспилотнике с предметом, похожим на бомбу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В ведомстве рассказали, что специальное подразделения из пяти военнослужащих выехало на место в 06:10 утра (совпадает с мск). Они осмотрят объект, после чего примут решение о месте его обезвреживания.

Ранее местные жители рассказали, что на берегу моря в районе села Тюленово в Добричской области лежит беспилотник с прикрепленным к нему боеприпасом. В результате место обнаружения дрона оцепили.