В Болгарии проверят информацию об упавшем дроне с боеприпасом
Минобороны Болгарии направило саперов для проверки информации об упавшем на черноморском побережье беспилотнике с предметом, похожим на бомбу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
В ведомстве рассказали, что специальное подразделения из пяти военнослужащих выехало на место в 06:10 утра (совпадает с мск). Они осмотрят объект, после чего примут решение о месте его обезвреживания.
Ранее местные жители рассказали, что на берегу моря в районе села Тюленово в Добричской области лежит беспилотник с прикрепленным к нему боеприпасом. В результате место обнаружения дрона оцепили.
Телеканал БНТ сообщал, что не ясно, упал ли беспилотник на берег во время полета, или же его вынесло течением. На фото видно, что к аппарату скотчем приклеен предмет, который напоминает взрывное устройство.