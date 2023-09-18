Самая массовая попойка в мире: в Германии стартовал «Октоберфест»

В Германии в Мюнхене стартовал традиционный пивной фестиваль «Октоберфест». Как сообщает «Московский комсомолец», в этом году стоимость пива Maß Bier составит от 12,60 до 14,90 евро. Это примерно на 6,1% больше, чем в прошлом году.

«Октоберфест» организуется и проводится администрацией Мюнхена. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские (до 120 км в округе) пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %.

В 2022 году на «Октоберфесте» побывало 5,7 миллиона посетителей. В 2023 году, несмотря на рост цен, организаторы фестиваля ожидают до 6 миллионов гостей.