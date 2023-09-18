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Самая массовая попойка в мире: в Германии стартовал «Октоберфест»

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188-й фестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене 
© EPA/TACC
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Девушке бегут во время открытия ворот пивного фестиваля "Октоберфест" 
© EPA/TACC
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Посетители ждут пива в одной из пивных палаток 
© EPA/TACC
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Официантка несет кружки с пивом на фестивале "Октоберфест" 
© EPA/TACC

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Один из посетителей фестиваля "Октоберфест" 
© DPA/TACC
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Посетители фестиваля "Октоберфест" пьют пиво 
© EPA/TACC
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188-й фестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене 
© EPA/TACC
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Традиционный парад во время открытия фестиваля "Октоберфест" 
© EPA/TACC
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Традиционный парад во время открытия фестиваля "Октоберфест" 
© EPA/TACC

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Посетители фестиваля "Октоберфест" пьют пиво 
© EPA/TACC
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Девушки с пивом во время парада на открытии фестиваля "Октоберфест" 
© EPA/TACC
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188-й фестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене 
© DPA/TACC
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Гости фестиваля "Октоберфест" в ожидании пива 
© EPA/TACC

    В Германии в Мюнхене стартовал традиционный пивной фестиваль «Октоберфест». Как сообщает «Московский комсомолец», в этом году стоимость пива Maß Bier составит от 12,60 до 14,90 евро. Это примерно на 6,1% больше, чем в прошлом году.

    «Октоберфест» организуется и проводится администрацией Мюнхена. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские (до 120 км в округе) пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %.

    В 2022 году на «Октоберфесте» побывало 5,7 миллиона посетителей. В 2023 году, несмотря на рост цен, организаторы фестиваля ожидают до 6 миллионов гостей.

    Кадры самого популярного алкогольного праздника в мире – в галерее «Рамблера».

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