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МИД КНР заявил, что визит Ван И в РФ направлен на укрепление и расширение сотрудничества

Визит министра иностранных дел КНР Ван И в Россию направлен на продвижение двухсторонних отношений и углубление диалога в области стратегической безопасности. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В МИД КНР рассказали о целях визита Ван И в РФ
© РИА Новости

"Китай и Россия поддерживают близкие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес <...>. Визит Ван И является плановым событием в рамках осуществления механизма консультаций по вопросам стратегической безопасности между двумя странами и направлен на реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран, а также на продвижение двухсторонних отношений, углубление обмена мнениями по вопросам, касающимся стратегической безопасности двух сторон", - отметила официальный представитель МИД КНР.

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