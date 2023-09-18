В МИД КНР рассказали о целях визита Ван И в РФ

"Китай и Россия поддерживают близкие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес <...>. Визит Ван И является плановым событием в рамках осуществления механизма консультаций по вопросам стратегической безопасности между двумя странами и направлен на реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран, а также на продвижение двухсторонних отношений, углубление обмена мнениями по вопросам, касающимся стратегической безопасности двух сторон", - отметила официальный представитель МИД КНР.