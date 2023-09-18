Иран начал обмен заключенными с США при посредничестве Катара

Пятерых граждан США посадили в самолет Катара в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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«Задержанных в США перевозят на самолет [национальной авиакомпании Катара ] Qatari Jet», — сообщил источник.

Ранее источник агентства заявил, что Катар подтвердил Вашингтону и Тегерану, что размороженные активы Ирана общей суммой $6 млрд были переведены в банки в Дохе.

10 августа стало известно, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными.