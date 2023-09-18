Лидер оппозиции Южной Кореи объявил голодовку и попал в больницу

В Южной Корее глава ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен попал в больницу из-за ухудшения здоровья на фоне голодовки, передает Yonhap. По информации агентства, оппозиционер отказался от еды 19 дней назад в знак протеста против действующего правительства, которое сам назвал «некомпетентным и жестоким».

Как отмечает Yonhap, состояние политика не повлияло на ход расследования против него, прокуратура вновь запросила ордер на арест Ли Чжэ Мена. Агентство подчеркивает, что его обвиняют в коррупции и злоупотреблении своими полномочиями.

Ли Чжэ Мена подозревают в различных нарушениях и коррупции на посту мэра города Соннам, что привело к убыткам в размере 489,5 млрд вон ($382 млн) со стороны компании Seongnam Development Corporation. Кроме того, его обвиняют в давлении на несколько компаний с целью получения от них средств в пользу футбольного клуба «Соннам». Речь идет о сумме в 13,3 млрд вон (около $10,3 млн), в обмен на средства глава Демпартии обещал фирмам «незаконные административные услуги». При этом сам лидер демократов свою вину по всем обвинениям отрицает.