РФ рассмотрит вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН

"Нет сомнений, что решение будет максимально политизированным. Если Международный суд ООН все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств к некогда авторитетному органу правосудия. Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного суда - неотъемлемая часть Устава ООН", - написал сенатор в Telegram-канале.