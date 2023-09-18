В Германии призвали ЕС не быть наивным в отношении Китая

«Наша [ЕС] стратегия сейчас заключается в снижении рисков в отношении Китая <…> Быть партнером в вопросах климата, быть конкурентом Китая, когда дело касается новых технологий, но также видеть, что мы являемся систематическими соперниками и что мы должны защищать свои собственные уязвимые места. Мы должны уметь защитить себя и не быть наивными», — отметила Бербок.