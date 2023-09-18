Глава МИД Польши отказался уходить в отставку после скандала с визами

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не намерен покидать свой пост из-за визового скандала. Об этом он заявил журналистам в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

«Никакого скандала нет. Если посмотреть на данные, то достаточно указать, что в Польше в 2022 году мы выдали менее двух виз на тысячу жителей Польши. При этом наши французские партнеры выдали 20 виз на 1000 жителей своей страны, а немцы - 10 виз», — отметил министр.

По данным агентства, скандал касается платной протекции при ускорении визовых процедур в отношении несколько сотен виз, заявления на которые были поданы в течение полутора лет.

Заявление на визы, пишет РИА Новости, иностранцы подавали в польские дипломатические учреждения в Гонконге, Тайване, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Филиппинах и Катаре. В большинстве случаев документы подавались на рабочие визы.

Генпрокуратура Польши возбудила уголовное дело, обвинения были предъявлены семерым лицам, которых арестовали. Збигнев Рау также уволил с должности и расторг трудовой договор с директором юридического бюро МИД Якубом Осайдой. Кроме того, он назначил внеочередную проверку и аудит в консульском департаменте министерства иностранных дел и во всех консульских учреждениях республики.

Помимо этого, министр распорядился расторгнуть договора со всеми аутсорсинговыми компаниями, которым с 2011 года были поручены задачи, связанные с приемом визовых заявлений.