В МИД Китая оценили переговоры Ван И и Салливана

Глава МИД КНР Ван И и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели «откровенные, содержательные и конструктивные» переговоры на Мальте. Об этом со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства пишет РИА Новости.

«Стороны провели откровенные, содержательные, конструктивные стратегические коммуникации по вопросам стабилизации и улучшения китайско-американских отношений», - пояснили в МИД Китая.

По данным ведомства, в ходе переговоров на Мальте Ван И подчеркнул, что главной красной чертой в двусторонних отношениях является вопрос Тайваня.

«Стороны согласились продолжить реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран на острове Бали, поддерживать коммуникации на высоком уровне», - говорится в сообщении.

Также в МИД Китая отметили, что достигнута договоренность о проведении китайско-американские консультаций по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, сложившегося по итогам холодной войны. Он назвал самой острой и актуальной «угрозой международному порядку» действия РФ на Украине, а самым значительным долгосрочным вызовом — Китай.