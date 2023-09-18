Истребитель F-35 потерпел крушение в США

В Южной Каролине в США проводятся поиски истребителя F-35, из которого катапультировался пилот, сообщают американские военные представители.

Инцидент произошел накануне около 14.00 по местному времени (21.00 мск) в районе города Норт-Чарлстон. Пилот доставлен в больницу в стабильном состоянии. Выясняется причина катапультирования. Самолет ищут в районе двух озер, после ухудшения погоды был задействован вертолет правоохранительных органов Южной Каролины, передает ТАСС.