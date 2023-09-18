Эрдоган заявил об отсутствии проигравших в случае мирного процесса на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои усилия по урегулированию ситуации на Украине и верит в то, что в мирном процессе не будет проигравших. Глава Турции выступил на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в Нью-Йорке в рамках своего участия в Генеральной Ассамблее ООН, пишет РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что Турция достигла дипломатических успехов и продолжает свои усилия с уверенностью в том, что война не принесет победителей, а мир не создаст проигравших.

Как пишет РИА Новости, Москва выражала готовность к переговорам неоднократно, однако киевские власти законодательно запретили их. Кремль также отметил отсутствие предпосылок для перехода ситуации на Украине к мирному разрешению, признавая при этом, что достижение целей спецоперации является абсолютным приоритетом для России.