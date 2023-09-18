Эрдоган заявил о группах, пытающихся «отравить» отношения Турции и США

Отношения Турции и США пытаются «отравить» — существуют некие группы, пытающиеся это сделать, и Анкара должна помешать им. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Лидер Турции выступил на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в Нью-Йорке в рамках своего участия на Генеральной Ассамблее ООН.

Он обратился к туркам, проживающим на территории страны, и поблагодарил их за сохранение самобытности и установление крепких отношений с американцами.

«Сохраняя свою самобытность здесь, вы наводите мосты между людьми, знакомя американцев с нашей культурой. Путь к победе лежит через единство, солидарность», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что есть группы интересов, которые стремятся испортить отношения США и Турции, и пообещал «поставить им заслон».