Зеленский исключил завершение конфликта на Украине путем передачи территорий

"Нет. Это наша территория", - сказал глава государства в интервью телекомпании СBS , отвечая на вопрос, готов ли он отказаться от части территорий ради мира.

Украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что несколько чиновников альянса заявили, что Киеву было передано все необходимое для удачного контрнаступления. Украинские СМИ отмечают, что страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку, если к концу осени не будет достигнуто существенных результатов на поле боя. Они также утверждают, что ранее Зеленский часто не прислушивался к советам западных аналитиков и это стоило ВСУ катастрофических потерь и утраты контроля над Мариуполем, Артемовском и другими населенными пунктами.