Конгрессвумен призвала США стремиться к миру на Украине
Вашингтон должен принимать меры для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но вовсе не финансировать боевые действия. Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в социальной сети X, передает ТАСС.
«Единственной позицией Америки по Украине должно быть содействие миру, а не финансирование войны», — указала она, добавив, что продолжающийся конфликт ежедневно убивает людей и подрывает экономику Европы.
По ее словам, на этой неделе лидер Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон, и Палата представителей должна проголосовать за инициативу, предусматривающую в том числе выделение Киеву дополнительно $300 млн. Тейлор-Грин подчеркнула, что Зеленский при этом уже успел получить более $113 млрд из налогов граждан США.
«Я никогда не голосовала за то, чтобы направить Украине хоть пенни, и не буду голосовать за это на этой неделе, особенно когда Зеленский ведет себя так, будто он на войне, и при этом указывает Джо Байдену, что делать», — заявила она.
Ранее The Hill сообщила, что республиканцы выражают все больше сомнений в необходимости выделения дополнительных финансов на военную помощь Украине.