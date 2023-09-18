Гутерриш обсудил продовольственную безопасность с Боррелем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с прибывшим в Нью-Йорк главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем конфликт на Украине и его влияние на глобальную продовольственную безопасность. Об этом говорится в сообщении офиса генерального секретаря.

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"Они обсудили войну на Украине и ее глобальные последствия, особенно в сфере продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Гутерриш и Боррель обсудили также ситуацию в Западной Африке, где в последние месяцы произошла серия государственных переворотов.