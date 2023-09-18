В США во время воздушной гонки столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись во время воздушной гонки на шоу в городе Рино американского штата Невада. Об этом сообщается на странице Ассоциации воздушных гонок Рино (RARA) в социальной сети X (бывший Twitter).

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Отмечается, что оба пилота погибли. Ассоциация проводит расследование причин случившегося совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте, местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов. Никто из зрителей не пострадал.