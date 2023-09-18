Поход россиянки за продуктами разъярил поляков

Магазины в РФ заполнены продуктами по адекватным ценам вопреки санкциям. Об этом рассказала россиянка Светлана в TikTok, и ее история, о которой написал портал O2.pl, разъярила и разочаровала поляков.

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Светлана подробно изложила в своих роликах информацию об изменениях цен и ассортимента в магазинах, из чего можно сделать вывод, что санкции не создали дефицита и резких скачков стоимости товаров. Польские журналисты сделали вывод, что из-за ограничений Запада в России «наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями».

«В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», — сказано в статье.

Несмотря на то, что многие бренды ушли из РФ, здесь открылись аналоги иностранных общепитов и появились альтернативные продукты.