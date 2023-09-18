Стало известно о росте недовольных помощью Украине в конгрессе США

Все больше членов Республиканской партии критикует расходы США на Украину и помощь ей. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

«Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сказал он.

Кирби также заметил, что яростнее всех военную помощь Украине критикует «небольшая, но сильно звучащая группа республиканцев от правого крыла палаты».

До этого член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что Вашингтон посредством оказания помощи Киеву оказался втянут в прокси-войну с Россией. Она считает, что семья лидера США Джо Байдена оказалась на крючке, так как не в силах отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Грин напомнила, как во времена вице-президентства Джо Байдена Киев получил от Вашингтона один миллиард долларов в обмен на увольнение генерального прокурора Украины Виктора Шокина.