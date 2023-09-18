Президент Бразилии захотел встретиться с Зеленским

«Президент Лула да Силва предложил Владимиру Зеленскому встретиться во время Генеральной ассамблеи ООН », — говорится в материале.

10 сентября стало известно, что бразильский лидер намерен посетить Москву в 2024 году для участия в саммите объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Как уточнил политик, он рассчитывает на ответный визит российского коллеги на саммит G20 в Бразилии.