Бывший вице-президент США заявил о превращении Китая в «империю зла»

Бывший вице-президент США и нынешний кандидат на пост главы государства в 2024 году от Республиканской партии Майк Пенс заявил, что Китай стоит на пути превращения в «империю зла». Об этом сообщает Reuters.

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«Китай, возможно, еще не является империей зла, но он усердно работает, чтобы ею стать», — сказал Пенс.

По мнению кандидата в президенты, КНР представляет собой «величайшую стратегическую и экономическую угрозу для США в XXI веке».

Пенс выступил за увеличение поставок оружия на Тайвань и сокращение экономических отношений США с Китаем. Кроме того, он призвал запретить китайскую социальную сеть Tiktok.