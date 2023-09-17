Трамп: Республиканцы готовы пойти на приостановку работы правительства США

Республиканская партия в Конгрессе может прибегнуть к приостановке деятельности правительства США, если администрация президента Джо Байдена не пойдет на "честную сделку" по бюджету на новый финансовый год. Такое заявление сделал экс-глава государства Дональд Трамп в интервью каналу NBC.

"Если они не добьются честной сделки, то я полностью поддерживаю такой шаг. Мы обязаны спасти нашу страну. Сейчас наш долг составляет 35 триллионов долларов", - отметил Трамп.

Он добавил, если Белый дом не договорится с республиканцами, случится вынужденная приостановка работы правительства.

Ранее администрация Байдена обратилась к Конгрессу США, чтобы на короткий срок продлить финансирование правительства и избежать возможной остановки деятельности некоторых федеральных ведомств.