Пресс-секретарь правительства Конго ответил на слухи о перевороте

"Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в [конголезской столице] Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости. Мы заверяем общественное мнение в царящем спокойствии и приглашаем население спокойно заниматься своими делами", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).