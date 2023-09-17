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Белый дом: США фиксируют интерес КНР к восстановлению контактов по военной линии

В Белом доме сообщили, что в Вашингтоне в ходе контактов с Пекином увидели ограниченные признаки того, что КНР нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленную представительницу администрации США.

США зафиксировали интерес Китая к восстановлению контактов по военной линии
© globallookpress.com

«Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они (Китай, — «Газета.Ru») проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс», — сказала она.

Представительница Белого дома, что Пекин приостановил работу большинства каналов коммуникации с Вашингтоном по военной линии после визита предыдущего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году.

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До этого стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И 16–17 сентября провели переговоры на Мальте, на которых обсудили ситуацию на Украине и Тайване. Стороны также обсудили ключевые вопросы американо-китайских отношений, проблемы глобальной и региональной безопасности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что КНР не вторгнется на Тайвань из-за тяжелых экономических проблем.

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