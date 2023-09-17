Два грузовых судна прибыли в украинский порт по альтернативному зерновому коридору

Два грузовых судна прибыли в украинский порт Черноморск, используя альтернативный зерновой коридор. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Два сухогруза под флагом Палау, Aroyat и Resilient Africa, прибыли в порт Черноморск на юге Одесской области.

Это первые сухогрузы, зашедшие в украинский порт после выхода России из зерновой сделки 17 июля. Киев утверждает, что суда доставят около 20 тысяч тонн пшеницы «в страны Африки и Азии».

Еще в августе эксперты заявили, что Киев попытается использовать временный маршрут для движения судов в обход России.