Два грузовых судна прибыли в украинский порт по альтернативному зерновому коридору

Два грузовых судна прибыли в порт в Одесской области по альтернативному зерновому коридору
Два грузовых судна прибыли в украинский порт Черноморск, используя альтернативный зерновой коридор. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.
Два сухогруза под флагом Палау, Aroyat и Resilient Africa, прибыли в порт Черноморск на юге Одесской области.
Это первые сухогрузы, зашедшие в украинский порт после выхода России из зерновой сделки 17 июля. Киев утверждает, что суда доставят около 20 тысяч тонн пшеницы «в страны Африки и Азии».
Еще в августе эксперты заявили, что Киев попытается использовать временный маршрут для движения судов в обход России.
При этом в Минобороны России указали, что с 20 июля все суда, которые идут в украинские порты по Черному морю, будут расцениваться как везущие груз военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться участвующими в конфликте на стороне Киева.