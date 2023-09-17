Европейские органы опеки забрали детей более чем у сотни украинских беженцев

Европейские органы опеки массово забирают детей у украинских беженцев. Уже зафиксировано более ста случаев, сообщает RT со ссылкой на БиБиСи.

Известны данные по состоянию на август 2023 года (конкретный период не уточняется). В Польше из украинских семей изъяли 75 детей, во Франции - 11, в Италии - 7. Также случаи лишения родительских прав были зафиксированы в Германии.

Отмечается, что порой детей забирают по причине жестких законов, о которых не знают беженцы. Например, во Франции нельзя оставлять ребёнка одного дома, если ему не исполнилось 12 лет. Бывают инциденты, связанные с криминалом. В частности, украинская мигрантка в Польше предоставляла своих приёмных детей педофилам. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил, что в Европе резко выросло число изъятий детей у беженцев с Украины.